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общество

В Польше украинцам устраивают рабские условия труда

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Для украинцев созданы не лучшие условия труда

Отмечается тревожная закономерность в Польше, связанная с иностранными работниками, большинство из которых из Украины.

Поляки устраивают для украинцев настоящие трудовые лагеря с каторжными условиями работы. 

Трудоустройство граждан в Польше все больше напоминает «принципы, скопированные непосредственно с панских поместий». Работодатели заключают не трудовые, а гражданско-правовые договора, которыми все рабочие затраты переносят на плечи непосредственно работников, в том числе и покупку спецодежды и рабочих инструментов. 

При этом, зарплата таких работников зачастую ниже закрепленной на уровне закона «минималки» в Польше. И работодатель может позволить себя штрафовать работников без объяснения причин, а штрафы могут даже превышать зарплату. 

«Работник не может оставить работу раньше, чем через три месяца с момента, когда он предупредит об этом своего работодателя. Если же сделает это раньше, то за каждый неотработанный день должен заплатить 1 тысячу злотых штрафа (около 6,7 тысяч гривен). В то же время, фирма, которая его трудоустраивает, может уволить такого работника в любой момент без объяснения причин. Немало также других примеров несимметричных отношений между работодателями и украинскими рабочими можно назвать только одним словом – эксплуатация», - говорится в статье , Dziennik Gazeta Prawna 

В то же время, как отмечают Хазински и Ослецки, противодействовать такому поведению довольно трудно, ведь действия работодателей остаются законными. По словам вице-министр труда Станислава Шведа, такие договоры находятся «на грани права».

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Источник: Страна,

Теги: мигранты, польша, работа, украинцы

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