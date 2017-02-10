ОБСЕ подсчитала, сколько мирных жителей погибли на Донбассе за неделю

Данные за последнюю неделю были озвучены на брифинге

За последнюю неделю в зоне АТО погибли 8 мирных жителей, 30 человек травмированы. Такие данные озвучил во время брифинга замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Ранее «Комментарии" писали о том, что ОБСЕ обнародовала причины обострения конфликта на Донбассе.