ОБСЕ подсчитала, сколько мирных жителей погибли на Донбассе за неделю

Данные за последнюю неделю были озвучены на брифинге
За последнюю неделю в зоне АТО погибли 8 мирных жителей, 30 человек травмированы. Такие данные озвучил во время брифинга замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
Ранее «Комментарии" писали о том, что ОБСЕ обнародовала причины обострения конфликта на Донбассе.
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Теги: АТО, жертвы, Донбасс, мирные жители, ОБСЕ
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