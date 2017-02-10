Возле Крыма Украина и НАТО проведут зенитно-ракетные стрельбы

На полигоне «Ягорлык» в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК «Бук-М1

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, в этом году запланировано около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями.

Также он отметил, что на 2017 год также запланированы 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК «Бук-М1» на полигонах, а также 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения.

Он отметил, что во время многонациональных учений Saber Guardian 2017 на полигоне в Болгарии зенитно-ракетные подразделения ЗРК С-300 примут участие в тактических учениях с боевыми стрельбами.

Также к проведению занятий с преподавателями и курсантами учебных заведений Воздушных сил ВСУ будут активно привлекаться иностранные инструкторы из стран-членов НАТО.