Обнародованы фото и видео масштабного блэкаута в Брюсселе

В результате масштабного отключения электричества весь Брюссель погрузился в кромешную тьму.
Практически все районы Брюсселя погрузились во тьму, в результате масштабного блэкаута
Свет оставался лишь в некоторых официальных зданиях, таких как штаб-квартиры Европейской комиссии и Европейского совета, а также больницах.
Что именно стало причиной аварии, не сообщается.
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Теги: авария, Брюссель, темнота, электричество, блэкаут
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