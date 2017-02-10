Обнародованы фото и видео масштабного блэкаута в Брюсселе

В результате масштабного отключения электричества весь Брюссель погрузился в кромешную тьму.

Практически все районы Брюсселя погрузились во тьму, в результате масштабного блэкаута

Свет оставался лишь в некоторых официальных зданиях, таких как штаб-квартиры Европейской комиссии и Европейского совета, а также больницах.

Что именно стало причиной аварии, не сообщается.