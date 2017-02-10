Глава Еврокомиссии назвал сроки введения безвиза для Украины

Глава Еврокомиссии Юнкер обсуждал вопрос визовой либерализации с премьер-министром Украины Гройсманом
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что до лета для Украины будет введен безвизовый режим с ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.
«Конечно, мы обсуждали вопрос визовой либерализации. Это произойдет до лета», — рассказал журналистам об итогах встречи с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом руководитель Еврокомиссии.
Ранее «Комментарии" писали о том, что журналист заявил о безвизе Украины с ЕС с 12 июня.
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Теги: безвиз, Еврокомиссия, Украина, Евросоюз, сроки
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