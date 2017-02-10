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общество

Оппоблок внес в свою программу инициативу договорных отношений регионов и Киева

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Перераспределение полномочий должно быть реальным и сильным

Политическая сила одобрила инициативу местных советов о подписании с центральными властями договоров о разграничении полномочий

«Оппозиционный блок» с одобрением отнесся к  инициативе местных советов о подписании с центральными властями договоров о разграничении полномочий и даже решил включить ее в свою программу .Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Украинцы негативно оценивают деятельность центральной власти, которая в течение уже почти трех лет разрушает экономику, лишила миллионы человек работы, колоссально повысила тарифы и цены, сделала людей нищими. Об этом говорится в  заявлении «Оппозиционного блока».

 «В таких условиях, для того, чтобы защитить людей и сохранить единство страны, местные советы выступили с предложением четко разграничить полномочия местной и центральной власти. Эту инициативу о заключении договоров о разграничении полномочий с центральной властью уже поддержали большое количество местных советов разных уровней по всей стране. Среди них – восемь областных советов: Ивано-Франковский, Житомирский, Кировоградский, Одесский, Хмельницкий, Закарпатский, Полтавский и Киевский. Решения о поддержке принимают городские и районные советы», - заявили в «Оппозиционном блоке».

Также в документе говорится о том, что перераспределение полномочий должно быть реальным и сильным, нести положительный финансовый, экономический и гуманитарный эффект для регионов. Этого действительно хотят люди.

В заявлении политической силы отмечается, что «отсутствие реальных шагов по восстановлению мира, тотальная коррупция центральных органов власти, непрозрачное формирование и принятие государственного бюджета, которое не учитывает потребностей регионов – это реальность, с которой громады не хотят мириться». Члены «Оппозиционного блока» отмечают, что при этом  местная власть пытается удержать ситуацию и защитить людей.

«Однако зачастую эти усилия блокируются центральными органами власти, которые, несмотря на громкие заявления о децентрализации, продолжают удерживать контроль над финансовыми потоками и реальными рычагами управления», - подчеркивается в заявлении политсилы.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Верховной Раде предложили уволить Вятровича. 

 

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Теги: заявления, инициатива, обращение, Оппоблок

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