Выходные порадуют украинцев потеплением

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В Украину идет потепление

С завтрашнего дня в Украине отступят морозы и снегопады

По информации Гидрометцентра, в Киеве завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -4...-6 градусов. 

В субботу на западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-15 градусов, в Прикарпатье до -19 градусов, днем -4...-9 градусов. 

Без существенных осадков на выходных будет в Карпатах, температура воздуха ночью -14...-19 градусов, днем -3...-8 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -13...-15 градусов, днем -6...-8 градусов. 

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -14...-16 градусов, днем -6...-8 градусов. 

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -9...-11 градусов, днем +2...+4 градуса. 

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-13 градусов, днем -1...-7 градусов. 

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-13 градусов, днем -2...-8 градусов. 

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем -1...-7 градусов. 

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем -1...-7 градусов.

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Теги: погода, потепление, снег

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