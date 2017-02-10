Впервые в истории операцию на сердце сделали 98-летнему пациенту

В Великобритании проведена первая операция на сердце пациенту, возраст которого составил 98 лет. Без операции мужчина бы умер с вероятностью в 50%.
Джону Роуланду была необходима операция для улучшения кровоснабжения сердца. Ему заменили клапан аорты, что позволило сердцу прокачивать кровь с достаточной эффективностью.
В ходе процедуры пациенту через артерию в паху пациентам ввели искусственный клапан, который устанавливается в сердце.
По словам медиков, проведена Джону операция является уникальной. Ранее пациенты в таком возрасте не подходили для подобных манипуляций.
Предельным возрастом считались 65 лет. Но теперь продолжительность жизни растет, и верхней планки по возрасту не существует.
Мужчина после операции доволен результатами и утверждает, что хочет пожить еще несколько лет, наслаждаясь каждого прожитого дня.
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