На Алтае собака спасла жизнь брошенному ребенку

Ребенка оставили на неотапливаемой веранде без одежды и еды.
В Алтайском крае местная жительница бросила своего сына на холоде. Собака согревала малыша своим телом, пока его случайно не нашел посторонний, это и помогло ему сохранить жизнь. В отношении женщины возбудили уголовное дело, говорится на региональном сайте правоохранительного ведомства.
После обнаружения ребенка, мать мальчика еще четыре дня не возвращалась домой.
Младенец получил переохлаждение из-за долгого пребывания на веранде без отопления. В настоящее время ребенку оказывается стационарная медицинская помощь.
Прокуратура направила материалы проверки в ОМВД России по Локтевскому району. В результате в отношении матери пострадавшего мальчика было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству").
Также был поставлен вопрос о том, чтобы лишить женщину родительских прав. Исковое заявление удовлетворено, но пока не вступило в законную силу.
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