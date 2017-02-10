На похороны Гиви «пришло» 55 тысяч человек

В 15-градусный мороз на улицы выгнали 55 тысяч жителей оккупированной части Донецкой области

На похоронах полевого командира банды «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) руководство ДНР вывело граждан. О таком количестве людей сообщили в пресс-службе «администрации» главаря «ДНР».

«Проститься с командиром «Сомали» пришли около 55 тысяч человек», - пишет пресс-служба.

Напомним, в 10:00 в Донецке началось прощание с боевиком ДНР, командиром отряда «Сомали» Михаилом Толстых (Гиви). Об этом сообщает издание «Страна».

Церемония проходит в фойе театра оперы и балета по похожему сценарию, что и прощание с убитым в ноябре 2016 года полевым командиром Моторолой. Правда, отмечается, что сейчас людей собралось заметно меньше.

Ранее «Комментарии" писали о том, что боевик ДНР Француз отрицает свою причастность к убийству Гиви.