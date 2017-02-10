Именем Василя Стуса назовут сквер в Варшаве (фото)

Переименование сквера обойдется польской столице в 2 тысячи евро

Городской совет Варшавы проголосовал за присвоение имени украинского поэта Василя Стуса скверу в центре польской столицы. Об этом говорится на сайте городского совета.

Сквер расположен на перекрестке Аллеи Независимости и улицы Стефана Батория.

Совет объясняет свое решение тем, что Стус является «украинским поэтом и оппозиционным деятелем», а также «полонофилом и спикером польско-украинского единения».

Решение вступает в силу через 14 дней после его публикации в официальном правительственном издании Мазовецкого воеводства. Процедура присвоения скверу имени Василя Стуса началась в конце 2016 года. Сначала Комиссия городских названий Варшавы оценивала этот проект негативно.

Поблизости от будущего сквера Василя Стуса находится Национальная библиотека Польши и крупнейший экономический университет страны – Главная торговая школа (SGH).

Переименование сквера обойдется Варшаве в 8650 злотых (2 тысячи евро), большинство этой суммы – цена изготовления и установки таблиц с названием сквера.