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общество

Кому выгодна торговая блокада оккупированных территорий?

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Блокировщики расходиться не собираются

Realist попытался разобраться в явных и скрытых целях блокады

Почти месяц продолжается торговая блокада оккупированных территорий Донбасса. Несколько десятков выходцев из «Айдара», «Донбасса», «Правого сектора» и отслужившие в ВСУ. На днях к ним присоединилась группа действующих бойцов 16-го батальона 58-й бригады, находившихся на полигоне в Сумской области. Активисты перекрыли железнодорожное сообщение в Горском и Бахмуте. В блокаде участвуют украинцы их разных уголков страны. Они несут службу на посту блокады №1 (Горское) и посту блокады №1 (Бахмут). А скоро блокировщики обещают заблокировать все железнодорожные ветки. О целях и буднях блокады написал Realist.

Свою задачу участники блокады видят в недопущении торговли с оккупированными территории «коалицией олигархов, Порошенко, Кабмина, террористов, сепаратистов и путинистов, делающих бизнес на крови». Так это здесь называют. А еще – чтобы освободили украинских пленных.

Официальная власть не поддерживает блокаду, более того, всячески пытается убедить общественность в ее вреде, ущербе для экономики страны, с помощью подконтрольных СМИ – порочит саму идею и участников блокады. В соцсетях циркулируют всевозможные слухи... о том, что блокада закончилась, что на разгон блокады направляются силовики. Кое-что из этого – правда. Власть действительно пыталась разогнать блокировщиков. 4 февраля произошла знаменитая потасовка с полицейскими. 7 февраля к митингующим якобы пробовали прислать автобус с «титушками», а спецназ применил дубинки.

Несмотря на это блокировщики расходиться не собираются. Кажется, что люди не вооружены, но кое у кого в руках заметны оружейные чехлы. Руководитель штаба блокады  признается, что акция мирная, но у кого-то имеется зарегистрированное оружие – для защиты, «в случае нападения «титушни» и криминала». Среди участников есть несколько гражданских. Три женщины практически круглосуточно живут на кухне в лисичанском штабе.

По словам блокировщиков, денег непосредственным участникам блокады не платят. Их обеспечивают лишь едой и местом для отдыха. Визуально и по внутреннему накалу здесь все напоминает Майдан. Для большинства «блокадников», похоже, достаточно просто окунуться в атмосферу 2014-го.

На вопрос, не боятся ли они блокадой настроить украинцев против себя, отвечают, что все, что говорят о них народу – пропагандистская ложь. То, что будто бы остановятся ТЭС, не будет электричества, тепла – это говорится в интересах выгодополучателей торговли на крови, чтобы лишить блокаду общественной поддержки. Бездействие правительства уже носит характер державной зрады.

«Это все равно что во время Второй мировой Сталин торговал бы с Гитлером, а Гудериан, Гиммлер и Берия были в доле», – объясняет народный депутат Семен Семенченко.

Между тем блокада уже приносит свои плоды. По информации Realist´а, уже нарушена технологическая цепочка на украинских предприятиях ИСД. Одна из главных проблем – отсутствие поставок коксующегося угля в Днепропетровскую область из Алчевска. Объемы сбыта продукции (заготовки для железнодорожного транспорта, сваи, контактные рельсы для метрополитена, трубные заготовки) катастрофически упали.

Из трех доменных печей Днепровского меткомбината в первую неделю февраля работала, по сути, одна. И то – на «тихом ходу». Руководство 15-тысячного завода вынуждено задерживать выплату авансов и зарплат.

Только на трех предприятия ИСД в Алчевске и Каменском – до 30 тыс. работников. Если добавить к ним их семьи, и вот уже примерно 100 тыс. граждан Украины ищут «крайних». Смогут ли им объяснить, что во всем виноваты ветераны добробатов во главе с отдельными депутатами, а Банковая совсем не при чем – большой вопрос. Так что, кроме финансовых потерь, официальный Киев наверняка уже просчитывает и политические риски.

 

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Теги: Айдар, активисты, блокада, Донбасс, правый сектор, Семенченко

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