Gallup: украинцы недовольны НАТО

Согласно данным нового опроса, в 2016 году 35% украинцев ассоциируют Североатлантический альянс с угрозой для своей страны

Американская социологическая компания Gallup заявляет о падении доверия к НАТО среди населения Украины. Согласно данным нового опроса, в 2016 году 35% украинцев заявили, что ассоциируют Североатлантический альянс с угрозой для своей страны, 29% – с защитой, 26% – ни с тем, ни с другим, сообщает Радио Свобода.

«Число жителей Украины, рассматривающих НАТО как угрозу, возросло в последние годы после постоянного спада между 2008 и 2014 годами. В 2014 году после санкций НАТО против России из-за аннексии ею Крыма украинцы впервые были склонны видеть в НАТО скорее защиту (36%), чем угрозу (20%). Однако процент тех, кто видит в альянсе угрозу, вернулся к 35% в 2016-м, в то время как население Украины устало от конфликта между своими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами, а также от падения экономики и роста преступности», – заявляют авторы исследования.

Согласно опросу, граждане России и стран, находящихся под влиянием Москвы, видят в НАТО преимущественно угрозу. «67% россиян в 2016 году рассматривали НАТО как угрозу, это на 29% больше, чем в 2012 году, и наибольшее число, зафиксированное Gallup с начала исследований взглядов россиян на НАТО в 2008 году», – заявляют авторы опроса.

Также страны, находящиеся в сфере влияния России и не являющиеся членами НАТО, разделяют позицию россиян. В том числе 54% белорусов рассматривают НАТО как угрозу, что на 19% больше, чем четыре года назад. «Вместе с русскими и белорусами большинство людей в Украине (35%), Казахстане (31%) Киргизии (30%), Молдове (27%), Армении (20%) и Таджикистане (34%) рассматривают НАТО как угрозу, а не как защиту», – говорится в опросе.

В то же время авторы опроса заявили, что жители многих стран – членов НАТО в Восточной Европе ассоциируют альянс с защитой своих стран, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп недавно назвал НАТО «устаревшим».

По данным Gallup, результаты опроса базируются на телефонных интервью, проведенных в 2016 году в исследуемых странах. Опрошено примерно по тысяче человек в возрасте от 15 лет, живущих в этих странах. При этом в России опросили 2000 человек.

Следует отметить, что недавно президент Украины Петр Порошенко в интервью Funke Mediengruppe, опубликованном 2 февраля, заявил: «Четыре года назад только 16% высказывались за вступление Украины в НАТО. Сейчас это 54%».

В ноябре прошлого года результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу некоммерческой организации «Международный республиканский институт», показали, что количество граждан Украины, поддерживающих вхождение их страны в НАТО, выросло на фоне ухудшения отношения к России.

Опрос показал, что 43% украинцев проголосовали бы на референдуме за вхождение Украины в НАТО. (В июне их количество составило 39%). 29% граждан Украины высказались против вхождения Киева в Североатлантический альянс, 17% – не определились еще 11% сказали, что не пошли бы голосовать.