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В России в ликвидации Гиви заподозрили Зоряна и Шкиряка (видео)

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Российский журналист решил, что советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк – это два разных человека

Телеканал «Россия 24» назвал россиянам предполагаемого заказчика убийства полевого командира из ДНР

Во время репортажа из Донецка об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным, Гиви, журналист телеканала «Россия 24» Артем Кол заявил, что предполагаемыми заказчиками его ликвидации являются Зорян и Шкиряк – то есть два разных человека. «Сейчас называют две фамилии: это Зорян и Шкиряк. Это представители украинского истеблишмента, они могли быть заказчиками этого преступления», – заявил журналист.

Во время репортажа из Донецка об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным, Гиви, журналист телеканала «Россия 24» Артем Кол заявил, что предполагаемыми заказчиками его ликвидации являются Зорян и Шкиряк – то есть два разных человека. «Сейчас называют две фамилии: это Зорян и Шкиряк. Это представители украинского истеблишмента, они могли быть заказчиками этого преступления», – заявил журналист.

Сам Зорян Шкиряк подчеркнул, что это такая фантасмагория, что он уже сам запутался в российских версиях. «Я сейчас радуюсь и получаю некоторую сатисфакцию, особенно, когда читаю соцсети. На самом деле и смешно, и грешно. Но в этой ситуации – это позор на весь мир, которая подчеркивает всю тупость и абсурдность российской пропаганды», – подчеркнул Шкиряк.

Напомним, замкомандующего оперативным командованием так называемого ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что к убийству Гиви может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

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Теги: Гиви, ДНР, Зорян Шкиряк, ликвидация, Сомали

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