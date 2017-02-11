В России обрушилось картофелехранилище, есть погибшие (фото)

В результате обрушения конструкции погибли три человека

В Тульской области в результате скопления снега обрушилась кровля картофелехранилища, сообщает пресс-центр УМВД России по Тульской области.

Под заваленной конструкцией погибли трое рабочих.

Сообщение о ЧП в деревне Поповка Чернского района поступило на пульт единой службы спасения в 16:05. На место сразу же выехали экстренные службы. По словам руководителя пресс-службы регионального УМВД Андрея Ярцева, в цехе по мойке картофеля картофелеводческого хозяйства обрушилась кровля.

«Предварительная причина происшествия: большая масса снега на крыше здания. Есть сведения о трех погибших рабочих этого предприятия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь обрушения составила 164 кв.м.

Следственно-оперативная группа выясняет причины обрушения.