В России обрушилось картофелехранилище, есть погибшие (фото)

В результате обрушения конструкции погибли три человека
В Тульской области в результате скопления снега обрушилась кровля картофелехранилища, сообщает пресс-центр УМВД России по Тульской области.
Под заваленной конструкцией погибли трое рабочих.
Сообщение о ЧП в деревне Поповка Чернского района поступило на пульт единой службы спасения в 16:05. На место сразу же выехали экстренные службы. По словам руководителя пресс-службы регионального УМВД Андрея Ярцева, в цехе по мойке картофеля картофелеводческого хозяйства обрушилась кровля.
«Предварительная причина происшествия: большая масса снега на крыше здания. Есть сведения о трех погибших рабочих этого предприятия», - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь обрушения составила 164 кв.м.
Следственно-оперативная группа выясняет причины обрушения.
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Теги: жертвы, кровля, Россия, обрушение, снег, тульская область
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