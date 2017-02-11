Организаторы блокады Донбасса перекрыли пути на Константиновку (фото)

Активисты не будут болкировать железнодорожные склады, которые идут через станцию Фенольная
Заблокирована основная магистраль торговли по направлению Ясиноватая-Константиновка на участке около станции Фенольная. Об этом сообщили торговой блокады на Донбассе.
«Блокада не будет распространяться «на железнодорожные склады, которые идут через станцию Фенольная, заводов государственных шахт и других предприятий, которые находятся на подконтрольной Украине территории», - говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.
Также отмечается, что электропоезд от станции Фенольная до Константиновки будет свободно передвигаться до пункта своего назначения.
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Теги: блокада поставок, блокирование, Донбасс, железная дорога
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