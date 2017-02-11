Ляп российского ТВ о Зоряне и Шкиряке взорвал соцсети (фото)

Зоряна Шкиряка представили в виде двух подозреваемых «Зоряна и Шкиряка»

Пользователи социальных сетей высмеяли ляп российского телеканала. «Каждый #Шкиряк хочет знать, где сидит #Зорян), «Ты – морячка, я – моряк, ты – Зорян, а я – Шкиряк», «Пока Зорян убивает, Шкиряк стоит на шухере», - пишут пользователя.

Как сообщали «Комментарии», 10 февраля елеканал «Россия 24» назвал россиянам предполагаемого заказчика убийства полевого командира из ДНР

Во время репортажа из Донецка об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным, Гиви, журналист телеканала «Россия 24» Артем Кол заявил, что предполагаемыми заказчиками его ликвидации являются Зорян и Шкиряк – то есть два разных человека.

«Сейчас называют две фамилии: это Зорян и Шкиряк. Это представители украинского истеблишмента, они могли быть заказчиками этого преступления», – заявил журналист.