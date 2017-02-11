Названы новые сроки деоккупации Донбасса

Советник министра АТО сказал, когда Украина вернет оккупированные территории на Донбассе

Украина вернет оккупированные территории Длнбасса в ближайшие 1-1,5 года когда их содержание станет слишком дорогим для России. Об этом заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

«Мы считаем, что в ближайшее время за год-полтора, мы вернем эту территорию. В ближайшие год-полтора ее содержание станет чересчур дорогим для Российской Федерации», - сказал Грымчак.

Также он сообщил, что в декабре или ноябре постановлением Кабмина была увеличена массу груза, который может перевозить один человек до 75 кг.

Ранее «Комментарии» писали о том, что для полного урегулирования конфликта на оккупированных территориях Украины понадобится более 20 лет