Названы новые сроки деоккупации Донбасса

Советник министра АТО сказал, когда Украина вернет оккупированные территории на Донбассе
Украина вернет оккупированные территории Длнбасса в ближайшие 1-1,5 года когда их содержание станет слишком дорогим для России. Об этом заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.
«Мы считаем, что в ближайшее время за год-полтора, мы вернем эту территорию. В ближайшие год-полтора ее содержание станет чересчур дорогим для Российской Федерации», - сказал Грымчак.
Также он сообщил, что в декабре или ноябре постановлением Кабмина была увеличена массу груза, который может перевозить один человек до 75 кг.
Ранее «Комментарии» писали о том, что для полного урегулирования конфликта на оккупированных территориях Украины понадобится более 20 лет
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Источник: «Еспресо.TV»,
Теги: возврат, Грымчак, Донбасс, оккупированная территория, территория
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