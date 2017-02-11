Украина введет систему идентификации из-за ожидаемого безвиза

В Украине в ожидании безвизового режима введут европейскую электронную систему получения разрешения на въезд (ESTA)

Министерство внутренних дел Украины намерено ввести дополнительную систему контроля и идентификации лиц через интеллектуальные камеры во время пересечения границы, сообщила пресс-служба МИД.

Об этом во время встречи с Федеральным министром внутренних дел ФРГ Томасом де Мезьером сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, ведомство держит этот вопрос под контролем. С целью недопущения роста страхов у населения Европы, связанных с увеличением количества терактов и нелегальной миграцией, МВД Украины также готово поддержать в производстве европейскую электронную систему получения разрешения на въезд (ESTA), которая существует в США, Канаде, Австралии.

Как сообщалось ранее, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.