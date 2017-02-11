В Минске задержали украинского поэта Жадана, МИД направил ноту протеста

Писателя не пускают в Беларусь из-за России

Украинского поэта и писателя Сергея Жадана задержали в Минске и запретили въезд в Беларусь на неопределенный срок из-за России.

«А вот веселая история, которая произошла со мной сегодня в Минске. Около двух ночи ко мне в гостиничный номер пришел милицейский патруль - серьезный и сосредоточенный. Ничего не объясняя, доставили в отделение, начали пробивать по базе, ничего не нашли. Зазвонили к кгб. Там им посоветовали ехать в другое отделение, Ленинское. В Ленинском снова пробивали по базе, наконец, объяснили - оказывается, мне еще 2015-го запрещен въезд на территорию РФ (какая досада) с формулировкой «за причастность к террористической деятельности», - написал он на своей странице в Facebook.

Министерство иностранных дел Украины направит Беларуси ноту в связи с задержанием в Минске украинского писателя Сергея Жадана, сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Только что говорила с представителем нашего посольства в Беларуси Валерием Жигуновым. Он подтвердил, что Сергея Жадана задержали в Минске, что он провел ночь в Ленинском райотделе милиции в Минске. Посольство только что об этом узнало, поскольку, к сожалению, семья не обращалась к ним раньше, а белорусы не дали этой информации о задержании гражданина Украины, что, безусловно, является нарушением. МИД уже дало поручение, чтобы работники посольства сопровождали Сергея в аэропорт и до пересечения границы, об этом только что мне сказала заместитель министра Лана Зеркаль», - сообщила Геращенко