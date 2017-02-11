В России задержали 47 украинцев за наркоторговлю

Украинцев зазывали якобы на высокооплачиваемую работу в РФ, впоследствии они должны были распространять наркотики

В Московской области правоохранители ликвидировали международный наркосиндикат «ХимПром» с годовым оборотом более 2 млрд рублей, в результате спецоперации задержаны 67 человек, 47 из которых - граждане Украины. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Он рассказала о том, что в 2015 году лицами, находящимися в Украине, для организации сбыта наркотических средств на территории РФ, был организован интернет-магазин «ХимПром», который размещал информацию о видах, ценах и способах приобретения наркотиков.

По ее словам, для вербовки наркоторговцев, в украинских СМИ массово размещались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории РФ, вербовочные пункты располагались в Киеве».

Указанным лицам выдавались банковские карты, оформленные на подставных лиц, фиктивные паспорта и водительские удостоверения граждан РФ с признаками подделки, а также телефоны с установленными интернет-мессенджерами, по которым они получали указания от организаторов наркогруппировки.

Также она сообщила, что правоохранители ликвидировал 3 лаборатории «ХимПрома» в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области.