Беларусь отменила запрет на въезд Жадану

Решение было принято в течение нескольких часов

Беларусь отменила украинскому писателю и поэту Сергею Жадану запрет на въезд в страну. Решение было принято в течение нескольких часов.

«То, что вопрос позитивно решился, это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень рассчитываю на то, что это не тенденция, а случай», - сообщил Ждан.

Ранее «Комментарии» писали о том, что Ждана задержали в Минске без объяснения причин. Поэт обратился к МИД и посольству Украины в Белоруссии с призывом отреагировать на то, что «украинских поэтов арестовывают без объяснения и держали в камере без причины».