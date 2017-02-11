Беларусь отменила запрет на въезд Жадану

Решение было принято в течение нескольких часов
Беларусь отменила украинскому писателю и поэту Сергею Жадану запрет на въезд в страну. Решение было принято в течение нескольких часов.
«То, что вопрос позитивно решился, это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень рассчитываю на то, что это не тенденция, а случай», - сообщил Ждан.
Ранее «Комментарии» писали о том, что Ждана задержали в Минске без объяснения причин. Поэт обратился к МИД и посольству Украины в Белоруссии с призывом отреагировать на то, что «украинских поэтов арестовывают без объяснения и держали в камере без причины».
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Источник: «Радио Свобода»,
Теги: Беларусь, Ждан, запрет на вьезд, таможня
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