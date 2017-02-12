Львовские «предприниматели» организовали производство брендовых духов (фото)

Мини-завод работал в складском помещении одного из предприятий на территории Жовковского района

Работники Управления защиты экономики во Львовской области пресекли деятельность завода по изготовлению фальсифицированных духов известных мировых брендов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции во Львовской области.

Минизавод работал в складском помещении одного из предприятий на территории Жовковского района Львовщины.

«На промышленном оборудовании злоумышленники размешивали эссенцию, после чего ее разливали в специальные емкости, которые имели такой же вид, как и настоящие флаконы от производителя. Флаконы упаковывали в бумажные коробки с логотипами известных мировых торговых брендов», – говорится в сообщении.

Прямо на заводе злоумышленники из магазина торговали собственной продукцией, выдавая ее за духи и дезодоранты известных марок. Цена реализации была в разы меньше стоимости оригинального продукта.

Правоохранители установили организаторов «бизнеса», а также на месте производства разоблачили более двадцати человек, причастных к изготовлению и реализации фальсификата. В результате обысков полицейские изъяли около 2 тыс. флаконов с контрафактными духами, 13 тыс. единиц тары, рулоны полиграфической продукции и другие доказательства преступной деятельности «предпринимателей». Стоимость изъятой фальсифицированной продукции составляет более 200 тыс. гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 10 до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.