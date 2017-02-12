В поезд, следующий в Польшу, на ходу запрыгнули двое

Перебраться через границу им не удалось
Два иностранца на ходу запрыгнули в полувагон грузового поезда, ехавшего из Украины в Польшу, сообщает LB.ua.
Об инциденте, который произошел на железнодорожной станции города Мостиска во Львовской области, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
30-летний азербайджанец и 24-летний турок перелезли через забор и запрыгнули в вагон поезда, который прошел все виды контроля и должен был остановиться уже только в Польше. Однако в последний момент их заметили пограничники.
Поезд остановили до границы и иностранцев задержали на трое суток за попытку нарушения государственной границы (ч. 2 ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях).
Отмечается, что в Украину мигранты попали законно.
Международный таможенный пункт пропуска «Мостиска» расположен на одноименной железнодорожной станции примерно в 15 км от польской границы. С польской стороны находит пункт пропуска «Пшемысль».
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Теги: граница, иностранцы, поезд, полувагон, польша
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