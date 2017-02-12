Блокада ОРДЛО приведет к задержкам выплат зарплаты 25 тысячам рабочих компании ИСД

Блокада поставок угля из ОРДЛО приведет к прекращению деятельности предприятий корпорации ИСД

Блокада железнодорожного сообщения с временно неподконтрольными Украине территориями длится уже почти месяц. Последствия этой незаконной акции могут быть катастрофическими для экономики государства – задержки со своевременной оплатой налогов, нерегулярные выплаты зарплат, социальное напряжение в городах. Об этом в обращении на имя президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана, копией которого располагают Українські Новини, заявили руководители Днепровского и Алчевского металлургических комбинатов Вячеслав Мосьпан и Тарас Шевченко.

Авторы обращения напомнили о вкладе в государственную казну Украины. В частности, только за 2016 год предприятиями группы ИСД в Украине уплачено более 1,1 млрд. грн. налогов (не считая НДС). Эти предприятия – градообразующие, на них работают свыше 25 тыс. человек (около 100 тыс. человек с членами семей). Из-за блокирования железнодорожных путей стабильность работы этих производств находится под угрозой.

К тому же комбинаты Группы ИСД являются экспортноориентированными, их валютная выручка в 2016 году составила более 1 млрд. долларов.

«Блокада, в свою очередь, приведет к уменьшению валютных поступлений в страну от реализации металлопроката», – говорится в обращении.

Предприятия имеют контрактные обязательства перед компаниями из Европейского союза – из Венгрии и Польши, объем их ежемесячных поставок в ЕС составляет 100 тыс. тонн товарного проката. Авторы обращения считают, что блокада приведет к проблемам в работе партнеров и соответственно – к ухудшению имиджа Украины.

На немедленном разблокировании железнодорожных путей настаивает и профсоюзная организация Днепровского металлургического комбината. Предприятие имеет градообразующий статус, на нем трудятся более 10 тыс. человек.

«Если наше предприятие и поставщики сырья остановятся в связи с блокадой железнодорожных путей с неподконтрольной территорией, это может привести к социальному взрыву в городе и непредсказуемым последствиям для всей страны в целом», – говорится в письме профсоюза руководителям государства.