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В БПП уверены, что проблему блокады на востоке страны необходимо рассмотреть на заседании СНБО

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заседание СНБО Украины

Пропрезидентские депутаты заявляют, что блокада наносит значительный вред украинской экономике

С инициативой о созыве Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и проведении круглого стола для решения проблемы блокады на востоке страны выступили народные депутаты фракции «Блока Петра Порошенко».

«Мы уже сделали от депутатов, от БПП обращение на президента, на СНБО, где будет инициирован круглый стол с представителями Кабмина, всеми участниками блокады и, надеюсь, президентом, чтобы наконец-то решить этот вопрос, чтобы донести до людей риски, которые несет эта блокада на востоке», - сказала парламентарий Татьяна Рычкова.

Нардеп считает, что из-за блокады украинские ТЭЦ и ТЭС не получают необходимого объема угля для нормального функционирования, а общих запасов антрацита осталось на 10-12 дней.  

При этом Рычкова подчеркнула, что блокада наносит значительный урон экономике страны, поскольку целый ряд крупнейших предприятий, в том числе металлургических, технологически подвязаны на поставки сырья с временно оккупируемых территорий.

При сокращении или прекращении поставок антрацита предприятия на контролируемой Украиной территории могут остановится, что приведет к сокращению штатной численности занятых на таких предприятиях рабочих.

«Много таких предприятий находится в моей родной Днепропетровской области. Кроме того, что не будет тепла, не будет еще и работы», - сказала депутат.

«Поэтому блокада приведет к экономической катастрофе в Украине. Я считаю, что за такой негосударственной позицией стоит наш враг – РФ», - отметила Рычкова.

Как ранее сообщали «К:», 26 января ветераны АТО начали блокировать железнодорожные пути, перекрыв тем самым поставки угля из ОРДЛО. По факту блокирования железнодорожного сообщения прокуратура Луганской области открыла уголовное производство. В настоящее время заблокировано три железнодорожных перегона.

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Теги: блокада, железнодорожная блокада, ОРДЛО, СНБО, Уголь

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