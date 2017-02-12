ФСБ выясняет отношение донбассовцев к главе ДНР

Опрос проводится якобы представителями местных СМИ

ФСБ России осуществляет анонимный телефонный опрос населения временно оккупированных территорий Донетчины относительно личного отношения к главе группировки ДНР Александру Захарченко и его методам «управленческой деятельности». Опрос проводится под видом представителей местных СМИ, пишет ZN.ua.

Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

«ФСБ РФ под видом представителей местных СМИ осуществляется анонимный телефонный опрос населения временно оккупированных территорий Донецкой области относительно личного отношения к главе «ДНР» Захарченко и его методов управленческой деятельности», – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, на территории России активизирована работа вербовочных центров так называемых добровольцев для дальнейшего направления в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ. Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их подготовки и распределения. Приоритет отдается тем, которые уже имеет опыт боевых действий, в том числе в Сирии.