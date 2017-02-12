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общество

В самых опасных странах мира побывали более 3 тысяч украинцев

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Львиная доля визитов в экзотические страны связана с профессиональной деятельностью

Наиболее опасными странами признаны Вануату, Тонга, Филиппины, Гватемала и Бангладеш

Эксперты ООН составили список стран, наиболее опасных для путешествий, где существует самый высокий риск наводнений, циклонов, землетрясений и других стихийных бедствий. Наиболее опасными странами признаны Вануату – риск составляет 36,43%, Тонга – 28,23%, Филиппины – 27,52%, Гватемала – 20,88% и Бангладеш – 19,81%.

По данным внутренней статистики системы бронирований Amadeus, за десять месяцев 2016 года в самых опасных странах планеты побывало более 3 тыс. украинцев, сообщает delo.uа. В Вануату – 17 человек, Тонга – 14, Филиппинах – 2513, Гватемале – 146, Бангладеш – 324.

Самыми безопасными странами в списке ООН являются Катар – 0,1%, Мальта – 0,61%, Барбадос – 1,16%, Саудовская Аравия – 1,32% и Гренада – 1,44%. За период январь-октябрь 2016 года там побывало более 10 тыс. украинских туристов. Особой популярностью в этот период пользовался Катар. За десять месяцев там побывало более 8 тыс. путешественников.

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Теги: Вануату, ООН, путешественники, риск

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