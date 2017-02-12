В начале недели в Украине ожидаются снег, мороз и туман

Погода на территории страны будет влажная, а температура воздуха существенно не изменится

В понедельник, 13 февраля, на большей части территории Украины временами небольшой снег, лишь в западных и местами южных областях без существенных осадков. Ночью и утром в карпатском регионе местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью 7-12°, в Прикарпатье до 16градусов мороза; днем 2-7° мороза, в Закарпатье 2-7° тепла.

В Киеве – временами небольшой снег; температура воздуха ночью 7-9°, днем 3-5° мороза.

Во вторник, 14 февраля, в Украине без существенных осадков, лишь днем в северных и центральных небольшой, в восточных областях умеренный снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей, кроме западных, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°, в Карпатах и Прикарпатье 13-18° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье 2-7° тепла.

В Киеве – временами небольшой снег; температура воздуха ночью 7-9°, днем 3-5° мороза.