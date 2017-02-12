Как в Украине зарабатывают на Visapoint

Украинцам приходится прибегать к услугам посредников, которые за крупную сумму обещают «решить вопрос»

Журналисты «Чешского радио» решили выяснить, как посредники на Украине зарабатывают на несовершенстве интернет-системы Visapoint. Она была разработана Министерством иностранных дел Чехии для того, чтобы заявители на визу могли с комфортом записаться на прием в консульство. Об этом пишет vinegret.cz.

На деле же все получилось совсем наоборот. Записаться практически невозможно – свободных мест в Visapoint попросту нет. Проблема касается главным образом долгосрочных виз, поскольку по действующим правилам за ними нужно обращаться непосредственно в консульство (документы на краткосрочную визу можно подать в официальный сервисно-визовый центр и тем самым обойти Visapoint).

В итоге украинцам приходится прибегать к услугам посреднических агентств, которые за крупную сумму обещают «решить вопрос». Чешские журналисты обратились к одной из таких фирм, чтобы выяснить, как именно они работают. В офис под видом клиента они отправили своего украинского коллегу, оснастив его скрытым микрофоном и камерой.

Схема работы оказалась очень простой. Клиента за 200 евро записали на прием в консульство, просто изменив имя в одной из ранее осуществленных записей. Проще говоря, у посредников нет «связей» в консульствах, как многие из них утверждают. Просто несколько человек неустанно дежурят на сайте Visapoint и сразу занимают все появившиеся места, которые затем перепродают.

Министерству иностранных дел Чехии известно о проблеме. Решить ее должно готовящееся для Visapoint обновление – так называемая «бесконечная очередь».