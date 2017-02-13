В Холодном Яру хотят построить мемориальный комплекс

Работа над созданием объекта площадью до 7 га продлится ориентировочно пять лет

Мемориальный комплекс национального уровня будет создан на территории Холодного Яра в рамках Программы чествования Украинской революции периода 1917–1921 годов, сообщает doroga.ua. Об этом заявил во время презентации программы руководитель управления культуры и связей с общественностью Черкасской ОГА Олег Островский на заседании Общественного совета.

Мемориал будет посвящен борцам за свободу Украины. Рабочее название – «Холодный Яр – борцам за волю Украины». Комплекс разместится на площади около 5–7 га. Конкретное место пока определяется.

«Холодный Яр – знаковое место как на Черкасщине, так и в Украине, это бренд сейчас. Многие освободительные события проходили именно в Черкасской области – казачество, гайдаматчина, процессы строительства государства... Кроме того, увеличилось количество туристов в Холодном Яру, поэтому мы и решили создать комплекс именно там», – сказал Олег Островский.

По его словам, работа над созданием мемориального комплекса продлится ориентировочно пять лет. В этом году начнется работа над оформлением проектной документации, получением всех разрешений и согласований, а за следующие четыре года планируется его строительство.

Программа Украинской революции периода 1917–1921 годов, которая частично вошла во Всеукраинскую государственную Программу этих празднеств, рассчитана на пять лет. Ориентировочный бюджет – 50 млн. грн.

В ближайшее время программу должен утвердить Черкасский областной совет. После чего будет создана рабочая группа, которая займется ее реализацией.

По словам Островского, в районах уже ведутся работы. Так, в Золотоноше до 17 февраля планируют открыть памятный знак, посвященный Первому зимнему походу армии Украинской Народной Республики. На июнь предусмотрена установка памятника Вапнярский операции на станции Христиновка.