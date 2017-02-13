Львовянин взорвал гранату во дворе многоэтажки

54-летний мужчина выдернул чеку из гранаты после ссоры с женой и жалоб на жизнь

Во Львове во дворе жилой многоэтажки на улице Городоцкой в воскресенье взорвалась боевая граната. Как оказалось, боеприпас бросил во двор местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области. По свидетельству очевидцев, 54-летний львовянин был в нетрезвом состоянии, поругался с женой, жаловался соседям на жизнь. А после этого пошел домой, взял гранату и бросил ее во двор. К счастью, от взрыва никто не пострадал.

Злоумышленника задержали, открыто уголовное производство по статье «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия» (до 7 лет лишения свободы).

Ранее «Комментарии" писали о том, что в буддийском храме Таиланда взорвали гранату.