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общество

Метростроители Днепра выйдут на акцию протеста из-за долгов по зарплатам

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Людям задолжали 3,3 млн грн. ФОТО: facebook.com

Рабочие говорят, что не видели денег уже полгода

Завтра, 14 февраля, метростроители Днепра выйдут на акцию протеста. Рабочие заявляют, что уже полгода живут без зарплат. В общей сложности власти им должны 3,3 млн грн.

«На предприятии зарплата не выплачивается с августа 2016 года. С 2015 года не выплачено более 40 млн грн по актам выполненных работ. Коллектив доведен до отчаяния и намерен выйти 14 февраля на акцию протеста под горсовет, чтобы спросить у городских властей, в чем причина невыплаты зарплаты. Нашим заказчиком является город. Мы откачиваем воду, поддерживаем горные выработки в безопасном состоянии, выполняем свой долг, спасая город от техногенной катастрофы», - заявил председатель профсоюза ПАО «Днепрометрострой» Валерий Мулик.

По его словам, на предприятии осталось 120 человек. Для сравнения в 2015 году из было более 300.

По словам бригадира проходческой комплексной бригады Александра Шадурского, вся проблема в том, что «Днепрометрострой» «повис в воздухе». До 2015 года предприятие числились на балансе обладминистрации. После его решили передать на баланс горсовету. Но по документам процесс передачи еще не завершен и потому предприятие считается ничейным.

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Источник: «Днепропетровск. Комментарии»

Теги: Днепр, долги по зарплате, забастовка, метро, протест

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