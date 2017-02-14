Киевская атака клонов на международный бренд бытовой техники

Рейдерский захват производителя бытовой техники Редмонд грозит перерасти в международный скандал

Одной из серьезнейших проблем украинской экономики наряду с коррупцией стало рейдерство. По данным Антирейдерского союза предпринимателей Украины (АСПУ), за последние 15 лет в нашей стране произошло свыше 30 тысяч случаев незаконного перераспределения собственности на общую сумму $20 млрд.

В уходящем 2016 году отечественные рейдеры получили настоящий подарок от Минюста. С 1 мая ведомство окончательно передало права регистрации бизнеса и недвижимости на места. Частные нотариусы наделены правами государственных регистраторов при оформлении сделок на недвижимое имущество и на регистрацию бизнеса. Юристы, которые занимаются корпоративными конфликтами, уверены, что законодательные новации упростили жизнь не только честным бизнесменам, но и рейдерам.

Вот свежий пример рейдерского захвата бизнеса в Украине. Он примечателен тем, что объектом возможной махинации стал эксклюзивный дистрибьютор крупного и известного международного бренда.

В декабре 2016 года производитель бытовой техники REDMOND заявил о рейдерской атаке на их украинского партнера и генерального дистрибутора на территории страны – ООО «Редмонд-Украина». Об этом сообщила PR-представитель международной группы компаний REDMOND Элен Бертран.

В официальном пресс-релизе говорится о том, что околокриминальные структуры вынудили основателя и многолетнего владельца компании-дистрибутора, Анатолия Агеенко, передать бизнес в управление их представителям. «В течение нескольких недель после этого ООО «Редмонд-Украина», зарегистрированное в Шевченковском районе Киева, стало быстро накапливать задолженность перед контрагентами, в то время как оборотные средства и имущество активно выводились в неизвестном направлении, утрачен контроль над товарными и складскими остатками, персонал массово увольняют», — говорится в релизе.

Также в компании сообщили, что только в течение последнего месяца в ООО «Редмонд-Украина» уже трижды сменился топ-менеджмент. При этом сотрудникам два месяца задерживали зарплату, а также прибегали к угрозам невыплат при увольнении. Дошло даже до угроз личной безопасности за отказ выполнять распоряжения нового руководства, связанные с недокументированными финансовыми операциями. После нескольких месяцев «прессинга», большинство сотрудников ООО «Редмонд-Украина» все же уволили. В качестве прощального «подарка», рейдеры попытались очернить репутацию уволенных перед другими участниками рынка, бездоказательно обвинив их в «откатах».

В компании REDMOND рассказывают, что так называемыми рейдерами была запущена классическая схема – срочное создание «компаний-клонов» и заключение фиктивных договоров на перевод активов ООО «Редмонд-Украина» в эти компании. Например, один из таких клонов – ООО «Редмонд ЮА» (рег. номер – 41030225), был зарегистрирован 12 декабря 2016 года в жилом доме на бульваре Леси Украинки 21, квартира 201. Как и другие «клоны», эта фирма, по заявлению госпожи Бертран, не имеет к международной группе компаний REDMOND никакого отношения.

«Вывод средств со счетов нашего украинского партнера уже привел к срыву поставок бытовой техники в ряд всеукраинских сетей электроники», - говорят в руководстве компании REDMOND. В связи с этим REDMOND призывает партнеров и контрагентов ООО «Редмонд-Украина» остановить все транзакции в отношении оказавшегося под контролем третьих лиц дистрибьютора международного бренда и «подставной» фирмы ООО «Редмонд ЮА», и не заключать с этими структурами или другими подобными новых договоров.

По оценкам европейского подразделения общая сумма убытков пребывающей на грани банкротства украинской компании-дистрибутора уже составляет более 500 млн. гривен (чуть менее $20 млн.).

Велика вероятность, что в отношении ООО «Редмонд-Украина» в ближайшее время будет запущена процедура банкротства. Но при этом Элен Бертран утверждает, что бренд прилагает все возможные усилия для скорейшего возобновления операционной деятельности на территории страны. Компания не хочет терять большой украинский рынок. Однако бороться из Европы с беспределом, творящимся в Украине, очень непросто. Не зря г-жа Бертран отмечает, что ситуацию вполне можно было бы урегулировать при более пристальном внимании к происходящему со стороны правоохранительных органов Шевченковского района Киева.

Подчеркнем, что объектом рейдерского захвата стал партнер крупной компании: REDMOND известен, как международный производитель бытовой техники со штаб-квартирой в Нью-Йорке, ведущий разработчик программного обеспечения и системной автоматизации дистанционного управления умной бытовой техникой в странах Евросоюза, СНГ, Сингапуре. Продукция REDMOND распространяется авторизованными дистрибуторами бренда, работающими на основе официальных договоров с брендодержателем. Бытовую технику REDMOND можно приобрести в более чем 30 странах мира, включая страны ЕС, Америки, Ближнего Востока и бывшего СССР. Эксклюзивными правами на сбыт техники REDMOND на территории Украины с 2013г. обладало ООО «Редмонд-Украина», которое от имени бренда осуществляло маркетинг и сервисное обслуживание проданной техники.

К сожалению, случай с компанией «Редмонд-Украина» выглядит абсолютно типичным в большом ряду рейдерских захватов в нашей стране. Новизна здесь, пожалуй, состоит только в том, что компания стала первой в Украине структурой из сегмента бытовой техники – ранее рейдеры отдавали предпочтение компаниям из сфер ритейла, недвижимости и аграрного бизнеса. Видимо, теперь они считают направление бытовой техники перспективным, поэтому не исключены новые скандалы.

«Опыт всеукраинской сети АЗК «БРСМ-Нафта», Житомирской кондитерской фабрики, Редмонд-Украина и других жертв рейдерских технологий показывает одно — украинская власть закрывает глаза на вопиющие прецеденты бандитского передела частной собственности. Это развязывает руки многим дельцам, которые привыкли отбирать существующий чужой бизнес, а не выстраивать свой успешный бизнес с нуля».

Так прокомментировал ситуацию Александр Скрипченко, и.о. директора Департамента по связям с общественностью ООО «Стейт Оил» — управляющей компании сети заправок «БРСМ-Нафта», столкнувшейся с рейдерами в прошлом году. Дело дошло до открытых обращений к Президенту и привлечения общественных организаций.

Приходится констатировать, что развитие страны порой идет совсем не так, как хотелось бы. Насколько подобные факты негативно влияют на инвестиционную привлекательность Украины, говорить не приходится. Кто захочет открывать бизнес в стране, где этот бизнес достаточно легко могут отобрать? Последний рубеж, по словам Александра Скрипченко, проходит по простым людям и журналистам, разоблачающим рейдерские захваты. А также по собственникам бизнесов, оказавшихся под ударом:

«Мы призываем всех собственников, которые оказались под угрозой захвата, объединиться и дать жесткий бой рейдерам. Общими усилиями мы вынудим их отказаться от идеи завладеть нашими предприятиями и тем самым поможем отечественной экономике развиваться быстрее и успешнее».

В общем, остается пожелать компании REDMOND успешно отбить украинского «партнёра» от рейдеров, а всем нам — терпения дожить до времени, когда в законодательстве страны закроются все лазейки, используемые рейдерами сегодня. Чиновники не устают твердить о повышении инвестиционной привлекательности Украины в глазах европейских партнёров, а также о приведении экономики страны к европейским стандартам ведения бизнеса. Но на деле мы видим, что пока бизнес в Украине всё ещё ведут по диким законам начала 90-х, которые вряд ли оценят европейские партнёры нашей страны.