В Запорожье убийца двоих людей выстрелил в себя перед копами

Ревнивец накануне Дня влюбленных устроил кровавую расправу

Вчера, 13 февраля, в Запорожье произошла кровавая трагедия на ул. Квитки-Основьяненко – около половины седьмого вечера возле жилого дома нашли тела двоих людей. Прибывшие на вызов соседей патрульные увидели во дворе дома возле автомобиля KIA Magentis лежащие окровавленные тела мужчины и женщины. В пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области сообщили, что 40-летнюю женщину и 44-летнего мужчину убили выстрелами в голову.

«На месте убийства полицейские изъяли гильзы калибра 9 мм. Правоохранители ввели в действие оперативный план «Сирена», - сообщили в пресс-службе правоохранителей.

Тем временем патрульные экипажи получили ориентировку на вероятного убийцу и транспортное средство, которым он может воспользоваться для побега. Около 22:20 его автомобиль «ЗАЗ-1103» заметили в районе Верхней Хортицы.

«Двигаясь по ул. Отто Шмидта, он не справился с управлением и съехал в кювет. Тогда мужчина вышел из авто и продолжил убегать. Его догнали около одиннадцати часов вечера на ул. Каменско-Днепровской. На требование сотрудников патрульной полиции остановиться и достать руки из карманов, подозреваемый достал предмет, похожий на пистолет, начал размахивать им и в конце концов направил дуло себе в голову. Инспекторы приняли решение использовать табельное оружие, выстрелив вверх. В это же время мужчина выстрелил себе в голову, сделал несколько шагов вперед и упал на землю», - рассказали о жестокой развязке в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.

Патрульные срочно стали оказывать ему домедицинскую помощь и вызвали «скорую». Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в горбольницу №5. Следователи уже выяснили, что к двойному убийству причастен 51-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот оружия и разбойное нападение. По предварительной информации, причиной жестокой расправы над парой стала ревность. Стрелок оказался бывшим мужем убитой женщины.

Ранее «Комментарии" писали о том, что стамбульский стрелок попросил о смерти.