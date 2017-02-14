В Украине появится свой «Оскар»

Первая церемония вручения состоится 20 апреля
В Украине будет собственная премия «Оскар» которую будут вручать лучшим деятелям индустрии.
Создание Украинской Киноакадемии инициировал Odessa International Film Festival и объявил об учреждении Национальной Кинопремии.
"Одесский международный кинофестиваль стал инициатором создания Украинской Киноакадемии и проведения первой Национальной Кинопремии. Украинская Киноакадемия основана с целью поддержки и развития национального кинематографа, а Национальная Кинопремия станет единственной наградой в сфере кино, которая объективно отметит достижения отечественных кинематографистов», - говорится в сообщении на странице в Facebook.
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Теги: кинопремия Оскар, Оскар, премия, Украина
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