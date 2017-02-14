Кабмин будет принимать антикризисные меры в электроэнергетике Украины

Чрезвычайное положение пока вводить не будут

На сегодняшнем заседании Кабмин не рассматрил введения чрезвычайного положения в электроэнергетике Украины из-за нехватки угля на украинских ТЭС. Но вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщил о том, что будут приняты антикризисные меры.

«Прошел Антикризисный штаб, определены меры, которые необходимо проработать. Министру энергетики и угольной промышленности поручено подготовить информацию о том, что нужно сделать», - сказал Зубко.

Он обратил внимание, что, наряду с решениями центральной власти, необходимо также получить информацию от местных властей в части работы промышленности и уровня пиковых нагрузок.

По его словам, речь идет о введении мер, которые позволят в оперативном режиме эксплуатировать энергоблоки теплогенерации.

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