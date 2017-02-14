Чичерина выпустила клип про Гиви и Моторолу (видео)

В видеоролике показаны кадры с похорон ополченцев Донбасса
Российская рок-певица Юлия Чичерина выпустила клип, который посвящено Донбассу.
Это не первый ролик, который выпускает артистка в поддержку самопровозглашенных «республик», ранее она поддерживала аннексию Крыма.
В клипе она использовала кадры боевых действий в зоне АТО, которые вели боевики против ВСУ, роке того, часто в клипе фигурируют Гиви и Моторолла.
Напомним, в 10:00 в Донецке началось прощание с боевиком ДНР, командиром отряда «Сомали» Михаилом Толстых (Гиви).
Церемония проходила в фойе театра оперы и балета по похожему сценарию, что и прощание с убитым в ноябре 2016 года полевым командиром Моторолой.
Ранее «Комментарии" писали о том, что боевик ДНР Француз отрицает свою причастность к убийству Гиви.
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