Пираты обнародовали требования для освобождения судна с украинцами

Подробности требований для освобождения экипажа не разглашаются
Руководитель управления консульского обеспечения государственной консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил о том, что вопросом освобождения экипажа, в котором один гражданин Украины и семеро россиян, занимается уполномоченная группа контактеров.
«Уполномоченные вести переговоры установили контакт с похитителями членов экипажа судна BBC Carribean. Пираты обнародовали свои требования и подтвердили удовлетворительное состояние членов экипажа», - сказал он.
Как сообщали «Комментарии», 8 февраля пираты в Гвинейском заливе взяли в плен одного гражданина Украины и семерых россиян. Судно отправилось из камерунского порта Доала 4 февраля и направлялось в порт Лас Пальмас в Испании, куда должно было прибыть 15 февраля.
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Источник: «Радио Свобода»,
Теги: заложники, пираты, судно, требования
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