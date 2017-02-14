Пираты обнародовали требования для освобождения судна с украинцами

Подробности требований для освобождения экипажа не разглашаются

Руководитель управления консульского обеспечения государственной консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил о том, что вопросом освобождения экипажа, в котором один гражданин Украины и семеро россиян, занимается уполномоченная группа контактеров.

«Уполномоченные вести переговоры установили контакт с похитителями членов экипажа судна BBC Carribean. Пираты обнародовали свои требования и подтвердили удовлетворительное состояние членов экипажа», - сказал он.

Как сообщали «Комментарии», 8 февраля пираты в Гвинейском заливе взяли в плен одного гражданина Украины и семерых россиян. Судно отправилось из камерунского порта Доала 4 февраля и направлялось в порт Лас Пальмас в Испании, куда должно было прибыть 15 февраля.