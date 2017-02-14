Беременная экс-солистка ВИА Гры раскрыла пол будущего ребенка

Седокова вскоре станет мамой в третий раз, ребенок появится в одной из клиник США
Певица Анна Седокова раскрыла пол будущего малыша.
«Я счастлива, что у моих дочек появится братик», - заявила певица.
Как сообщали «Комментарии», о своей беременности певица объявила в интсаграме на прошлой неделе и показала округлившийся животик.
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Теги: Анна Седокова, беременность, ВИА Гра, певица
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