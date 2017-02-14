Социологи выяснили отношение украинцев к Майдану-2014 и АТО

Большинство опрошенных считают, что власти выгодна война в Донбассе

Война в Донбассе продолжается потому, что она выгодна украинскому правительству и олигархам. Такого мнения придерживаются 65,5% опрошенных Киевским международным институтом социологии, сообщает МинПром. Несогласие с этим утверждением выразили 15,9%. Кроме того, 70,7% считают, что война в Донбассе продолжается потому, что Россия не прекращает военное вмешательство в конфликт. Не согласны с этим 15,8%.

С утверждением, что Россия и так называемые ЛНР-ДНР целенаправленно срывают перемирие и минский процесс, согласны 66,4% украинцев, 15,5% так не считают. Украинское правительство в этом обвиняют 38,8%. Не согласны с тем, что минский процесс срывает официальный Киев, 39,6% опрошенных.

С утверждением, что зимой 2014 года в Киеве состоялся незаконный вооруженный переворот, согласны 34,3%, не согласны 48,3% опрошенных. «Народной революцией» произошедшее считают 56,4%, не согласны с этим 28,3%.

Опрос был проведен с 3 по 12 декабря 2016 года, было опрошено 2040 респондентов в 110 населенных пунктах Украины.