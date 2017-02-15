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СБУшника, которого отпустили без протокола, и раньше ловили на вождении подшофе

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«Главный герой» Олег Язвенюк

В предыдущий раз сотрудник силового ведомства не «качал права», а заплатил штраф

Скандальный инцидент с участием действующих сотрудников харьковского СБУ обрастает новыми подробностями. Оказывается, главный «герой», подполковник, старший оперуполномоченный Олег Язвенюк не впервые попадается на управлении авто в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил на своей странице в Фейсбук известный волонтер и блогер Роман Синицин, в постановлении Московского суда Харькова от 27 мая 2016 года речь идет именно о Язвенюке. «Олега копы ловили в апреле 16 года, пьяным за рулем. Тогда это стоило Олегу пару тысяч гривен штрафа», - написал Синицин. Согласно документу, опубликованному в Едином реестре судебных решений, ОСОБА_1 обязана была уплатить штраф в размере 3400 грн.

Как сообщали «Харьков.Комментарии», 11 февраля водитель новенького Volkswagen привлек внимание харьковчан, когда застрял на пустой дороге в районе Белгородского шоссе. За рулем находился подполковник СБУ Олег Язвенюк. Прибывшие патрульные не могли не заметить явных признаков алкогольного опьянения у водителя. От освидетельствования с помощью драгера он категорически отказался, сослался на плохое самочувствие и вызвал скорую. На месте собралась «группа поддержки» водителя. Как говорят в группе Police Control Ukraine, коллеги Язвенюка, которые вместе с ним находились в ресторане (собственно, от заведения и пытался отъехать СБУшник).

«Копы, активисты и журналисты поехали в больницу с Олегом. И с многочисленной группой поддержки, которая состояла из действующих сотрудников СБУ в Харьковской области, которые всеми возможными методами пытались отмазать Олега, а копов запугать.Звучало: «мы вас закроем за терроризм», «я тебя застрелю рано или поздно», - написал Роман Синицин.

В «неотложке» конфликт продолжался несколько часов. Но, как утверждают очевидцы событий, протокол патрульные так и не выписали.

«Вчера (13 февраля) мы этот вопрос поднимали на Общественном совете по вопросам обновления СБУ. Сегодня на Главу СБУ пошло письмо за подписью Yaroslav Antonyak с требованием привлечь к ответственности Олега (уволить)», - написал Синицин.

Также он сообщил, что необходимо установить всех участников инцидента и привлечь к ответственности за угрозы в адрес патрульных и давление на них. Запрос с просьбой предоставить записи с боди-камер копов уже направили в Харьков.

Отметим, что в социальных сетях еще вчера появилась информация о том, что Олег Язвенюк уволен задним числом.

Фото: кадры из видео Police Control Ukraine

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Источник: «Харьков. Комментарии»

Теги: дтп, СБУ, Харьков, административный протокол

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