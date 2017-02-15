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общество

В Ровно пьяные девушки угнали внедорожник Hummer

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Путешествие несовершеннолетних на угнанном внедорожнике было недолгим

Девушки арендовали авто с водителем, но когда тот вышел из салона, за руль быстро села 16-летняя девушка и повезла подруг кататься по городу

Необычное дорожное происшествие произошло в понедельник поздно вечером в Ровно. 16-летняя нетрезвая  девушка угнала автомобиль Hummer и катала на нем по городу подруг, пока не совершила ДТП, врезавшись в Daewoo Lanos.

Ставшие очевидцами ДТП прохожие сообщили о случившемся в полицию. К счастью, при столкновении авто никто не пострадал.

«Инспекторы выяснили: 16-летняя водитель за рулем Hummer везла двух пассажирок 16 и 18 лет, не справилась с управлением и врезалась в Daewoo Lanos. Оба авто получили механические повреждения. Также во время аварии автомобили повредили металлическое ограждение», - говорится в информационном сообщении полиции.

Причем после аварии две девушки (в том числе и сидевшая за рулем) сбежали с места ЧП.

 "Девушка, которая, вероятно, незаконно завладела авто и совершила ДТП, через некоторое время вернулась на место происшествия, где ее обнаружили патрульные и пригласили в медучреждение на освидетельствование. Гражданка подтвердила, что принимала алкогольные напитки, однако проходить медицинское освидетельствование отказалась», - сообщает полиция.

На горе-водителя составили четыре админпротокола - «Управление в состоянии опьянения», «Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств», «Оставление места ДТП» и «Управление транспортным средством без соответствующих документов».

Еще один административный протокол был составлен в отношении родителей нарушительницы по статье «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Как выяснилось, компания подвыпивших девушек арендовала Hummer с водителем, но когда водитель по какой-то причине вышел из авто, одна из девушек быстро села за руль и компания отбыла в самостоятельное автопутешествие, которое, правда, оказалось недолгим.

Водитель угнанной машины подал заявление о похищении автомобиля.

Ранее «Комментарии" писали о том, что через границу пытались переместить краденное раритетное авто.

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Теги: внедорожник, дтп, девушки, несовершеннолетние, пьяные, угон

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