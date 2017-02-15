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общество

Началась продажа билетов на Евровидение-2017

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Два первых билета приобрела победительница Евровидения-2004 Руслана

Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая

Стартовала продажа билетов на международный песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве. Как сообщает УНН, во вторник, 14 февраля, в 20.15 билеты поступили в продажу. Их стоимость в зависимости от этапа соревнования и места составляет от 8 до 500 евро, а приобрести их можно будет на сайте www.concert.ua.

Около 70 тысяч билетов будут проданы на девять концертов песенного конкурса, который пройдет в Международном выставочном центре в Киеве. В частности, они будут продаваться на шесть репетиций, два полуфинала и финал Евровидения-2017.

Два первых билета приобрела победительница Евровидения-2004 Руслана. Она выбрала билеты по «демократической» цене. Один из билетов Руслана купила британской журналистке Сейди Тренд, которая много писала об участии Украины в Евровидении.

В 62-м международном песенном конкурсе Евровидение-2017 примут участие 43 страны. Это рекордное количество, за всю историю Евровидения повторялась лишь дважды – в 2008 и 2011 годах.

Фото: telegraf.in.ua

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Теги: Билеты, Евровидение, конкурс, Руслана, финал

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