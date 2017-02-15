Чиновник за 112 тысяч обещал разрешение на работу восьми газовых заправок

С поличным при получении взятки задержан инспектор ГУ Гоструда Украины в Киевской области
Инспектор Главного управления Гоструда Украины в Киевской области задержан за получение взятке в сумме 112 тысяч гривен.
Известно, что чиновник требовал деньги в обмен на выдачу разрешительных документов на функционирование восьми газовых заправок на территории Киева и Киевской области.
Злоумышленник задержан с поличным. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Ранее «Комментарии" писали о том, что суд арестовал пойманного на взятке сотрудника Нацбанка.
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Теги: АЗС, взятка, разрешение, чиновник
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