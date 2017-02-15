Работников прокуратур проверят на наркозависимость

Такое распоряжение дал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

Областные прокуратуры обязали проверить всех своих сотрудников на наркозависимость. Такое распоряжение дал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время совещания в ГПУ, которое транслировал телеканал «112 Украина».

«Прошу все областные прокуратуры провести проверку на наркозависимость всех подчиненных. Соответствующие методики существуют, понимаю, что это не предусмотрено нашим бюджетом. Тем не менее, пожалуйста, добровольно-принудительно, чтобы все работники прокуратуры сдали кровь, волосы, ногти, любой метод приемлем, но все прошли проверку на наркозависимость», - сказал генеральный прокурор.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Грузии судьбу наркоманов хотят решить на референдуме.