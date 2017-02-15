Весна должна начаться через четыре недели

Специалисты Львовского детского эколого-натуралистического центра несколько дней наблюдали за поведением сурков, которые на праздник Сретения традиционно предвещают весну.

В этом году сурок Маруся спрогнозировала раннюю весну.

«Уже вчера сурок свистала. Сегодня Маруся очень бодро проснулась. Кроме того, сегодня ясная и морозная погода. Поэтому можно ожидать раннюю весну, возможно, даже за четыре недели. Сурок уже чувствует весну», - рассказал директор эколого - натуралистического центра Игорь Антахович.

Как сообщали «Комментарии», в Украине с субботы начнется ощутимое потепление, которое станет первым предвестников весны.