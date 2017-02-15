В МИДе России «Котлету по-Киевски» сделали политкорректной

В столовой российского МИДа дали новое название украинскому блюду

В столовой Министерства иностранных дел России «Котлета по-Киевски» получила новое название. Теперь блюдо именуется «Котлета по-Крымски». О политкорректном меню российских дипломатов написал в своем Twitter московский репортер The New York Times Иван Нечепуренко.

«В столовой российского МИДа котлета по-киевски называется котлетой по-крымски», – говорится в его сообщении, которое журналист подкрепил фотографиями. На снимке видно, что стоит котлета 200 рублей, а указанном в ценнике названии отсутствует необходимый по правилам русского языка дефис.

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