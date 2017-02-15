В Украине объявили штормовое предупреждение

Спасатели призвали граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице
Сегодня в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«По информации Укргидрометцентра сегодня в Украине, кроме Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
Граждан просят придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице.
«Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», - говорится в сообщении.
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Теги: весна, погода, потепление, штормовое предупреждение
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