В Украине объявили штормовое предупреждение

Спасатели призвали граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице

Сегодня в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«По информации Укргидрометцентра сегодня в Украине, кроме Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Граждан просят придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице.

«Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», - говорится в сообщении.