Борьба с коррупцией в Украине начнется, когда будут сажать чиновников – Костанчук

В Украине продолжает процветать коррупция и никто из высокопоставленных чиновников не наказан

Ветеран боевых действий на Донбассе, руководитель антикоррупционной организации участников АТО «Справедливость» Тарас Костанчук во время общественного обсуждения отчета Национального антикоррупционного бюро в парламентском Комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил, что после того, как в Украине посадят хотя бы две тысячи чиновников, как это сделали в Румынии, тогда можно говорить о борьбе с коррупцией в стране.

Он также подчеркнул, что в Украине ни один из высокопоставленных чиновников не отбывает адекватного наказания и не лишен свободы.

«Новосозданные антикоррупционные органы занимаются перетягиванием полномочий, обслуживанием политических и бизнес-интересов группировок при власти, фактически имитируют борьбу с коррупцией. Ни один коррупционер из высших эшелонов власти за преступления не сидит в тюрьме», – отметил он.

Он считает, что инициатива в борьбе с коррупцией должна поступать от руководителей государства и быть подкреплена адекватными наказаниями чиновников, обвиненных в злоупотреблениях, как это происходит в соседней Румынии.

Тарас Костанчук считает, что для уничтожения коррупционной системы нужна политическая воля всех, кто берет на себя миссию борьбы с коррупцией – начиная от президента, министров и народных депутатов. По его словам, только при таких условиях можно будет говорить о первых результатах борьбы с коррупцией. «Когда у нас, как в соседней Румынии посадят пару тысяч чиновников, а украинский народ выйдет на Майдан при первой попытке ослабить наказание преступников. Доведенные до отчаяния люди готовы предложить свой настоящий Народный суд, который будет судить без волокиты и очковтирательства», - сказал он.

По его словам, стране необходимо принять закон о презумпции вины госслужащих. «Чиновник, который не сможет объяснить легальность приобретенных капиталов, автоматически должно становиться подозреваемым и доказывать свою невиновность в суде», - сказал он.

Председатель «Справедливости» сообщил, что будет отстаивать бескомпромиссные позиции всех участников боевых действий на Востоке Украины и требовать проведения аудита антикоррупционных органов с привлечением ветеранов АТО.

«Антикоррупционные органы содержатся за счет украинских налогоплательщиков и зарубежных доноров, которые сегодня требуют проведения немедленного аудита эффективности деятельности, как НАБУ, так и НАЗК и САП. К процессу общественного контроля нужно включать ветеранов боевых действий в АТО, которые имеют безупречную принципиальность и не боятся угроз», - добавил он.